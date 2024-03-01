Во Франции хочет разрешить спецназу пересекать границу Украины

Париж хочет разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать границу Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает Le Monde. Газета пишет, что эта мера рассматривается как средство создания «стратегической дилеммы» для России.





По информации СМИ, Париж «молчаливо признавал» только присутствие сотрудников Генеральной дирекции внешней безопасности на Украине. При этом присутствие французских военных на Украине Париж отрицает.





Официально спецназ, бойцы которого не являются тайными агентами и подчиняются генштабу, не пересекает украинскую границу. По мнению автора материала, французское военное присутствие могло бы «защитить некоторые украинские территории и ограничить удары со стороны России».





26 февраля президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на конференции в Париже указал на возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону спецоперации. Он также заявил, что Евросоюз договорился создать коалицию для поставок Киеву ракет средней и большой дальности.