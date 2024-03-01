Писательницу Улицкую и режиссера Хржановского признали иноагентами

Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов писательницу Людмилу Улицкую и Илью режиссера Хржановского. Об этом говорится на сайте ведомства. По данным Минюста, Улицкая была респондентом на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ.





Кроме того, она выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений*, принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Сейчас писательница проживает за пределами России.





Хржановский, сообщает Минюст, распространял недостоверную информацию о принимаемых властями решениях и проводимой ими политике, выступал против СВО, участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.





Кроме того, в этот список попали публицист Сергей Медведев и две организации — правозащитный центр «Мемориал» и благотворительный фонд «Нужна помощь».





Неделю назад Минюст признал иноагентом бизнесмена Олега Тинькова. Всего тогда в реестр включили пять человек. Сейчас в этом списке более 750 людей и организаций.





* Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ.