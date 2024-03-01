В Госдуме предложили сделать бессрочной программу материнского капитала

В Госдуму внесли проект закона, который сделал бы бессрочной программу материнского капитала. Инициатива принадлежит депутатам Нине Останиной (КПРФ), Ярославу Нилову (ЛДПР), Николаю Коломейцеву (КПРФ) и Яне Лантратовой («Справедливая Россия — За правду»).





В пояснительной записке говорится о снижении численности населения России в 2022 году почти на 600 тысяч человек, а также о снижении суммарного коэффициента рождаемости.





«В такой ситуации недопустимо отменять уникальную демографическую программу, которой является материнский (семейный) капитал», — отмечают парламентарии.





Закон о маткапитале вступил в силу 1 января 2007 года. По данным депутатов, за это время было выдано 13,5 миллиона сертификатов. Сейчас программа рассчитана до 31 декабря 2026 года.





В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин выступил с инициативой продлить программу маткапитала до 2030 года. Он подчеркнул, что деньги на это есть.