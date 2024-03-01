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В Госдуме предложили сделать бессрочной программу материнского капитала
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Законопроект внесли на рассмотрение депутатов undefined
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В Госдуме предложили сделать бессрочной программу материнского капитала

Законопроект внесли на рассмотрение депутатов

В Госдуму внесли проект закона, который сделал бы бессрочной программу материнского капитала. Инициатива принадлежит депутатам Нине Останиной (КПРФ), Ярославу Нилову (ЛДПР), Николаю Коломейцеву (КПРФ) и Яне Лантратовой («Справедливая Россия — За правду»).


В пояснительной записке говорится о снижении численности населения России в 2022 году почти на 600 тысяч человек, а также о снижении суммарного коэффициента рождаемости. 


«В такой ситуации недопустимо отменять уникальную демографическую программу, которой является материнский (семейный) капитал», — отмечают парламентарии. 


Закон о маткапитале вступил в силу 1 января 2007 года. По данным депутатов, за это время было выдано 13,5 миллиона сертификатов. Сейчас программа рассчитана до 31 декабря 2026 года.


В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин выступил с инициативой продлить программу маткапитала до 2030 года. Он подчеркнул, что деньги на это есть.

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#маткапитал #материнский капитал #госдума
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