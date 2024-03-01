Теннисиста Рублева дисквалифицировали за оскорбление судьи в полуфинале турнира в Дубае

Россиянина Андрея Рублева дисквалифицировали за оскорбление одного из судей полуфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае. Оппонентом Рублева был гражданин Казахстана Александр Бублик.





Решение о дисквалификации было принято при счете 6 : 7 (4 : 7), 7 : 6 (7 : 5), 6 : 5 в пользу Бублика. Рублев высказался нецензурно в адрес судьи, из-за чего главный судья матча приняла решение дисквалифицировать россиянина.





Рублев был под вторым номером, Бублик — под седьмым. В финале представитель Казахстана сыграет против победителя матча между россиянином Даниилом Медведевым и французом Уго Умбером. После дисквалификации Рублев потеряет все очки и призовые за этот турнир.





Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Согласно решению Великобритании, в 2022 году они пропустили Уимблдонский турнир, ставший единственным из серии «Большого шлема».