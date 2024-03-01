Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2024 году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.





Согласно документу, призывать в 2024 году запасников будут для прохождения военных сборов в Вооруженных силах России, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности.





Правительству и региональным властям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и проведением этих сборов. Указ вступает в силу со дня опубликования.





Сборы россиян, находящихся в запасе ВС РФ, являются плановым мероприятием и проводятся ежегодно. Они призваны улучшить боевую выучку резервистов. Указ о призыве запасников на сборы подписывает президент России.





На основании указа главы государства мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. Только после этого начинается рассылка повесток.