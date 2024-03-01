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В Херсонской области украинский дрон атаковал машину, три человека погибли
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Сальдо заявил, что операторы врага специально направляют беспилотники на гражданские транспортные средства undefined
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В Херсонской области украинский дрон атаковал машину, три человека погибли

Сальдо заявил, что операторы врага специально направляют беспилотники на гражданские транспортные средства

Три человека погибли в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.


Он также рассказал, что за день до этого в селе Коробки Каховского округа БПЛА атаковал машину коллективного фермерского хозяйства. Ранены два человека.


Сальдо заявил, что операторы врага специально направляют дроны на гражданские транспортные средства и это «явный террор против мирного населения Херсонской области, попытка запугать людей, подло отомстить им за их выбор быть с Россией».

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#сальдо #сво #бпла #херсонская область
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