В Херсонской области украинский дрон атаковал машину, три человека погибли

Три человека погибли в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.





Он также рассказал, что за день до этого в селе Коробки Каховского округа БПЛА атаковал машину коллективного фермерского хозяйства. Ранены два человека.





Сальдо заявил, что операторы врага специально направляют дроны на гражданские транспортные средства и это «явный террор против мирного населения Херсонской области, попытка запугать людей, подло отомстить им за их выбор быть с Россией».