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«Интерфакс»: ОНК Ямала не нашла существенных нарушений в колонии, где умер Навальный
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Смерть политика наступила 16 февраля в ИК-3 undefined
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«Интерфакс»: ОНК Ямала не нашла существенных нарушений в колонии, где умер Навальный

Смерть политика наступила 16 февраля в ИК-3

Плановая проверка прошла в ИК-3 и ИК-18 в Харпе на Ямале. В ходе нее в исправительных колониях не выявлено каких-либо серьезных нарушений. Об этом сообщил «Интерфаксу» председатель региональной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав человека Данила Гонтарь.


Он подчеркнул, что результаты проверки «особо ничем не отличающиеся от предыдущих». «Проверили условия, дали рекомендации. Существенных нарушений не было», — добавил Гонтарь.


Также он подтвердил изданию, что при проверке ИК-3 тема смерти Навального не поднималась. 


Алексей Навальный скончался 16 февраля в колонии «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Он отбывал 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества. 


Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве 1 марта. До этого состоялось отпевание в храме Иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино.

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Dailystorm - Во время отпевания в московском храме впервые показали тело Навального
#ямал #алексей навальный #исправительные колонии #ямало-ненецкий автономный округ
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