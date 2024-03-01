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Во время отпевания в московском храме впервые показали тело Навального
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Его похоронят на Борисовском кладбище Фото: Global Look Press / Николай Титов
Новости

Во время отпевания в московском храме впервые показали тело Навального

Его похоронят на Борисовском кладбище

Фото: Global Look Press / Николай Титов

Отпевание политика Алексея Навального провели в Москве в храме Иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино. Его тело впервые показали собравшимся. 

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У церкви выстроилась большая очередь, чтобы проститься с Навальным. Затем гроб с его телом вынесли из храма и увезли на Борисовское кладбище, где пройдут похороны оппозиционера.

Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Он отбывал 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества. 


24 февраля тело оппозиционера Алексея Навального, умершего 16 февраля, отдали его матери Людмиле, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш (признана Минюстом РФ иноагентом) на своей странице в X (бывший Twitter). 

#москва #алексей навальный #похороны
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