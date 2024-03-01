Во время отпевания в московском храме впервые показали тело Навального

Отпевание политика Алексея Навального провели в Москве в храме Иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино. Его тело впервые показали собравшимся.
У церкви выстроилась большая очередь, чтобы проститься с Навальным. Затем гроб с его телом вынесли из храма и увезли на Борисовское кладбище, где пройдут похороны оппозиционера.
Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Он отбывал 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества.
24 февраля тело оппозиционера Алексея Навального, умершего 16 февраля, отдали его матери Людмиле, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш (признана Минюстом РФ иноагентом) на своей странице в X (бывший Twitter).