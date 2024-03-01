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Глава МИД Франции сообщил, что Париж не намерен отправлять свои войска на помощь Киеву
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Он заявил, что «французы не будут умирать за Украину» undefined
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Глава МИД Франции сообщил, что Париж не намерен отправлять свои войска на помощь Киеву

Он заявил, что «французы не будут умирать за Украину»

Глава МИД Франции Стефан Сежурне сообщил, что республика не собирается отправлять свои войска на Украину. Он подчеркнул, что «рамки были определены: помешать России одержать победу, при этом не воюя с ней. В этих рамках ничего не исключено, как и сказал президент республики».


26 февраля глава государства Эммануэль Макрон говорил, что отправка войск европейских стран обсуждалась в ходе дискуссии лидеров государств ЕС, и не исключил такой вероятности в будущем.


В Кремле предупреждали, что «если Евросоюз и НАТО все же решат отправить свои войска на Украину, то военный конфликт с блоком будет неизбежным».


27 февраля представители большинства стран — участниц НАТО заявили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против их участия в боевых действиях против России.

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Медведев после слов Макрона о вводе войск НАТО в зону СВО заявил, что президенту Франции «ударила в голову моча»

Затем у французского лидера «произошло недержание речи», подчеркнул политик 27 февраля 2024
Dailystorm - Медведев после слов Макрона о вводе войск НАТО в зону СВО заявил, что президенту Франции «ударила в голову моча»
#франция #украина #макрон
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