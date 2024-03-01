Глава МИД Франции сообщил, что Париж не намерен отправлять свои войска на помощь Киеву

Глава МИД Франции Стефан Сежурне сообщил, что республика не собирается отправлять свои войска на Украину. Он подчеркнул, что «рамки были определены: помешать России одержать победу, при этом не воюя с ней. В этих рамках ничего не исключено, как и сказал президент республики».





26 февраля глава государства Эммануэль Макрон говорил, что отправка войск европейских стран обсуждалась в ходе дискуссии лидеров государств ЕС, и не исключил такой вероятности в будущем.





В Кремле предупреждали, что «если Евросоюз и НАТО все же решат отправить свои войска на Украину, то военный конфликт с блоком будет неизбежным».





27 февраля представители большинства стран — участниц НАТО заявили, что не планируют направлять войска на Украину и выступают против их участия в боевых действиях против России.