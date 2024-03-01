Песков заявил, что Кремлю нечего сказать родным Навального в день его похорон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю нечего сказать родным оппозиционера Алексея Навального в день его похорон. Представитель главы государства отметил, что власти «не могут дать оценку Навальному как политической фигуре».





Также Песков напомнил, что те, кто примет участие в несанкционированных акциях в день похорон Навального, «будут нести ответственность по закону».





Похороны политика планируется провести 1 марта в Москве. Ранее сообщалось, что отпевание Навального пройдет в храме Иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино.





Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Он отбывал 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества. Причина смерти пока неизвестна.





24 февраля тело оппозиционера Алексея Навального, умершего 16 февраля, отдали его матери Людмиле, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш (признана Минюстом РФ иноагентом) на своей странице в X (бывший Twitter).