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ФСБ задержала двух человек по подозрению в подготовке терактов в Крыму
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Мужчину и женщину заключили под стражу undefined
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ФСБ задержала двух человек по подозрению в подготовке терактов в Крыму

Мужчину и женщину заключили под стражу

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщили, что задержали двух человек. Мужчина собирался совершить теракт на транспортном объекте в Крыму, женщина — в отношении военнослужащего Черноморского флота, сообщили в ФСБ. 


Подозреваемых заключили под стражу, они дали признательные показания. По версии спецслужбы, граждане РФ были завербованы украинскими спецслужбами.


В этот же день в ФСБ сообщили, что в Запорожской области сотрудники спецслужбы задержали гражданина Украины, передававшего данные о Вооруженных силах РФ украинским спецслужбам. 


Мужчину задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. По данным ФСБ, он по заданию СБУ собирал и передавал своему куратору сведения о местах дислокации и передвижениях подразделений ВС РФ для дальнейшего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов, добавили в ФСБ. 

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