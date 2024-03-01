ФСБ задержала двух человек по подозрению в подготовке терактов в Крыму

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщили, что задержали двух человек. Мужчина собирался совершить теракт на транспортном объекте в Крыму, женщина — в отношении военнослужащего Черноморского флота, сообщили в ФСБ.





Подозреваемых заключили под стражу, они дали признательные показания. По версии спецслужбы, граждане РФ были завербованы украинскими спецслужбами.





В этот же день в ФСБ сообщили, что в Запорожской области сотрудники спецслужбы задержали гражданина Украины, передававшего данные о Вооруженных силах РФ украинским спецслужбам.





Мужчину задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. По данным ФСБ, он по заданию СБУ собирал и передавал своему куратору сведения о местах дислокации и передвижениях подразделений ВС РФ для дальнейшего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов, добавили в ФСБ.