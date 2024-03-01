Россия заявила о готовности передать Украине тела погибших при крушении Ил-76

Российская сторона готова передать Украине тела погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.





Она подчеркнула, что «тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют». Слова омбудсмена приводит РИА Новости.





Москалькова добавила, что Москва готова передать тела. Она также подтвердила, что для их передачи «имеется все необходимое с точки зрения процедуры».





Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту были 65 украинских пленных, которых везли на обмен, а также трое сопровождавших их российских военных и шесть членов экипажа — все они погибли.





СКР сообщал, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен самолет, располагалось в районе села Липцы Харьковской области. Было возбуждено уголовное дело о теракте.