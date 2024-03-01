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В Нижегородской области три БПЛА пытались атаковать промзону Дзержинска, дроны были подавлены системой РЭБ
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Также силы ПВО уничтожили беспилотник в Белгородской области undefined
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В Нижегородской области три БПЛА пытались атаковать промзону Дзержинска, дроны были подавлены системой РЭБ

Также силы ПВО уничтожили беспилотник в Белгородской области

В Нижегородской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили три дрона, которыми Киев пытался атаковать промзону Дзержинска. Об этом сообщил мэр города Иван Носков.


Носков пояснил, что жертв и разрушений в результате происшествия нет.  По его словам, промышленные предприятия работают в штатном режиме. 


Мэр указал, что в Нижегородской области сосредоточены «важнейшие промышленные объекты». Руководство предприятий и области понимают важность защиты региона «от возможных атак с воздуха», добавил он.


Минобороны сообщило о перехвате дронов в двух регионах. По данным ведомства, один БПЛА системы ПВО уничтожили в Белгородской области, еще три были перехвачены в Нижегородской.

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#дрон #дзержинск #нижегородская область #сво #рэб
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