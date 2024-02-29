Министр обороны США допустил войну России и НАТО в случае поражения Украины

Поражение Украины в конфликте с Россией грозит войной НАТО и РФ. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей Конгресса США.





Остин сказал, что после победы на Украине Россия «не остановится». По словам американского министра обороны, страны Прибалтики обеспокоены, «станут ли они следующими».





Глава Пентагона также назвал очень тревожными ежедневные сообщения о том, что «русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений» на Украине.





Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Остина о возможной войне НАТО и РФ безумным. По ее словам, «зато теперь все видят, кто агрессор, — это Вашингтон».





Российское руководство неоднократно заявляло, что не собирается воевать с Североатлантическим альянсом. Например, в декабре президент Владимир Путин говорил, что у Москвы «нет никаких резонов, никакого интереса» вступать в столкновение со странами НАТО.