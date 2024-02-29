Главреда «Новой газеты» оштрафовали на 30 тысяч рублей за материал о сиротах на СВО

Перовский районный суд Москвы оштрафовал главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.





Поводом для составления протокола стал пост Соколова в Telegram о материале «Новой газеты», в котором «содержатся признаки дискредитации СВО на территории Украины», сказано в сообщении.





Речь идет о документальном фильме, в котором рассказывается о сиротах, которых, как утверждают авторы ленты, убеждали подписать контракт с армией и принять участие в СВО. Некоторые из них участвовали в военной операции на Украине на контрактной основе.





Защита просила суд о переносе заседания, вызове в суд экс-главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова (признан иноагентом) и экспертизе материала, но тот отказал в удовлетворении ходатайств.