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Главреда «Новой газеты» оштрафовали на 30 тысяч рублей за материал о сиротах на СВО
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Сергея Соколова признали виновным в дискредитации армии undefined
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Главреда «Новой газеты» оштрафовали на 30 тысяч рублей за материал о сиротах на СВО

Сергея Соколова признали виновным в дискредитации армии

Перовский районный суд Москвы оштрафовал главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. 


Поводом для составления протокола стал пост Соколова в Telegram о материале «Новой газеты», в котором «содержатся признаки дискредитации СВО на территории Украины», сказано в сообщении. 


Речь идет о документальном фильме, в котором рассказывается о сиротах, которых, как утверждают авторы ленты, убеждали подписать контракт с армией и принять участие в СВО. Некоторые из них участвовали в военной операции на Украине на контрактной основе.


Защита просила суд о переносе заседания, вызове в суд экс-главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова (признан иноагентом) и экспертизе материала, но тот отказал в удовлетворении ходатайств.

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Силовики задержали главреда «Новой газеты» за дискредитацию армии

На Сергея Соколова составляют административный протокол 29 февраля 2024
Dailystorm - Силовики задержали главреда «Новой газеты» за дискредитацию армии
#дискредитация армии #сво #новая газета
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