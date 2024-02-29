Правительство России снова запретило экспорт бензина

Правительство России ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа и увеличило минимальные объемы продажи дизельного топлива на биржевых торгах с 12,5% до 16%. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.





Принятые меры призваны поддержать стабильность на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, сказано в сообщении.





Запрет на экспорт бензина не будет распространяться, в частности, на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая страны — члены Евразийского экономического союза, на топливо, вывозимое для личного пользования или оказания международной гуманитарной помощи.





В 2023 году кабмин уже вводил запрет на экспорт бензина. Это произошло после того, как биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Ограничения действовали с 21 сентября по 17 ноября. Аналогичная мера была установлена и для дизельного топлива, ее отменили 22 ноября.