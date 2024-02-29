FT: Российские военные 10 лет назад составили сценарии возможного вторжения Китая на Дальний Восток

В 2008-2014 годах командование Вооруженных сил РФ составило сценарии военной игры, в которых Китай вторгается на российский Дальний Восток. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).





В одном из сюжетов КНР платит «фальшивым» протестующим за столкновения с полицией в дальневосточных регионах РФ, а затем посылает диверсантов для нападения на российскую инфраструктуру. Как только напряженность достигает пика, Китай наращивает военное производство и размещает силы на границе, обвиняя Россию в геноциде.





В другом сценарии (датирован 2014 годом) РФ обозначена как Северная Федерация, Китай — как Дасиния. В этой вымышленной стране к власти приходит «новое поколение националистических лидеров», изначально они демонстрируют намерение углубить отношения с Северной Федерацией. На самом деле восточноазиатский сосед хочет использовать любую напряженность в отношениях Северной Федерации с Западом. Дасиния требует от соседа резко увеличить поставки углеводородов на крайне невыгодных для него условиях для поддержки своей перегретой экономики и, получив отказ, начинает готовиться к войне, пишет FT.





Издание отмечает, что некоторые документы российского командования наводят на мысль о возможном вторжении Китая через Казахстан и наступлении в Западной Сибири и на Урале. Но в нескольких учениях, которые провели российские военные в 2008 году, конечной целью Пекина указан именно захват Дальнего Востока. Планы командования ВС РФ раскрывают его глубокое подозрение к Китаю, несмотря на публично заявленную дружбу двух стран, рассказывает Financial Times.





Материал о военных играх РФ на случай агрессии КНР газета выпустила 29 февраля. Днем ранее FT написала, что Россия может применить тактическое ядерное оружие против Китая на раннем этапе конфликта, чтобы остановить продвижение сил противника. Издание считает, что это более низкий порог применения Россией ядерного оружия, чем официально принятый.





МИД Китая отверг возможную угрозу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнения в подлинности упомянутых FT военных документов.