Международный комитет Красного Креста может выделить Российскому Красному Кресту в 2024 году около полумиллиарда рублей

Международный комитет Красного Креста (МККК) может выделить Российскому Красному Кресту (РКК) в 2024 году около полумиллиарда рублей. Об этом Daily Storm рассказали в пресс-службе МККК.





Представитель МККК в Москве Галина Бальзамова отметила, что в 2023 году организация направила РКК такую же сумму: «Бюджет совместных программ поддержки людей, пострадавших от международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной, и поддержки наращивания потенциала Российского Красного Креста составил около пяти миллионов швейцарских франков [около 500 миллионов рублей]».





«Наш бюджет на 2024 год по совместным программам помощи людям, пострадавшим от вооруженного конфликта, находится в тех же рамках, что и в 2023 году. Цифры более или менее схожие», — сказала Бальзамова.





В 2023 году большая часть средств (около 4,5 миллиона швейцарских франков, или более 465 миллионов рублей) была выделена на «многоцелевую денежную помощь людям, пострадавшим от вооруженного конфликта, и на расходы, связанные с реализацией этой программы».





Еще 392 тысячи швейцарских франков (около 40,5 миллиона рублей) направили на поддержку возможностей РКК «по обеспечению готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации».





Плюс 214 тысяч швейцарских франков (21 миллион рублей) пошли на поддержку центра розыска и информации РКК, а также на помощь сотрудникам горячей линии по восстановлению семейных связей — эти люди принимают звонки от тех, кто потерял контакты с родственниками из-за вооруженного конфликта, и помогают их найти.