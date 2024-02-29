Силовики задержали главреда «Новой газеты» за дискредитацию армии

Сотрудники центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел задержали главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, на него составляют административный протокол по статье о дискредитации Российской армии. Об этом сообщило само издание.





Дело касается одной из публикаций «Новой газеты». К материалам приложена экспертиза, проведенная Главным радиочастотным центром Роскомнадзора.





Рассматривать административный протокол будет Перовский районный суд Москвы. Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП, по которой начато дело, предусматривает штраф для граждан от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.





Сергей Соколов стал главредом «Новой газеты» в сентябре 2023 года, сменив на этом посту Дмитрия Муратова (признан иноагентом). Тот ушел с должности главного редактора на время разбирательства в суде, где он оспаривает включение его в реестр иностранных агентов. С 1998 года Соколов был заместителем главного редактора.





«Новую газету» в сентябре 2022 года лишили лицензии, тогда же отозвали регистрацию у сайта издания. До этого «Новая газета» приостановила выпуск печатной версии после получения двух предупреждений от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах.





После начала специальной военной операции на Украине некоторые журналисты издания покинули Россию и основали «Новую газету — Европа» (признана нежелательной организацией).