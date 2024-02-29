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Силовики задержали главреда «Новой газеты» за дискредитацию армии
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На Сергея Соколова составляют административный протокол undefined
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Силовики задержали главреда «Новой газеты» за дискредитацию армии

На Сергея Соколова составляют административный протокол

Сотрудники центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел задержали главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, на него составляют административный протокол по статье о дискредитации Российской армии. Об этом сообщило само издание.


Дело касается одной из публикаций «Новой газеты». К материалам приложена экспертиза, проведенная Главным радиочастотным центром Роскомнадзора.


Рассматривать административный протокол будет Перовский районный суд Москвы. Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП, по которой начато дело, предусматривает штраф для граждан от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.


Сергей Соколов стал главредом «Новой газеты» в сентябре 2023 года, сменив на этом посту Дмитрия Муратова (признан иноагентом). Тот ушел с должности главного редактора на время разбирательства в суде, где он оспаривает включение его в реестр иностранных агентов. С 1998 года Соколов был заместителем главного редактора.


«Новую газету» в сентябре 2022 года лишили лицензии, тогда же отозвали регистрацию у сайта издания. До этого «Новая газета» приостановила выпуск печатной версии после получения двух предупреждений от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах.


После начала специальной военной операции на Украине некоторые журналисты издания покинули Россию и основали «Новую газету — Европа» (признана нежелательной организацией).

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