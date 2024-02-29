Путин сообщил о создании учебной программы «Время героев» для бойцов СВО

Президент России Владимир Путин сообщил, что с 1 марта участники СВО могут подать заявление на участие в специальной кадровой программе «Время героев». Наставниками станут главы регионов, руководители предприятий, министры, уточнил президент.





По словам Путина, к программе «Время героев» могут быть привлечены военнослужащие с высшим образованием и управленческим опытом — вне зависимости от воинского звания.





В будущем данная программа будет расширена, заверил российский лидер. «Ветераны СВО смогут получить приоритетное право на получение образования в наших лучших вузах», — подчеркнул Путин, добавив, что желающие продолжать военную карьеру будут наделены приоритетным правом продвижения при поступлении на офицерские курсы.





Путин признался, что постоянно встречается с участниками спецоперации, которые встали на защиту Родины: «Смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, и сердце наполняется гордостью. Я знаю: они не отступят и не предадут». Такие люди, по мнению президента, «и должны выходить на ведущие роли в работе с молодыми поколениями, в больших компаниях».





Они, заметил Путин, «не кичатся своими качествами». «Но именно в такое время они выходят на передний план. Таким людям можно передать в будущем и доверить Россию», — считает глава государства.