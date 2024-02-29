Путин объявил о включении садоводческих товариществ в программу социальной газификации

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о необходимости включения садоводческих товариществ в программу социальной газификации.





«В границах многих населенных пунктов, куда уже проведен сетевой газ, расположены садоводческие товарищества. Люди годами, порой из поколения в поколение, обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации», — сказал президент.





Путин подчеркнул, что проблема затрагивает миллионы семей, поэтому, безусловно, ее нужно решить.





«Причем решить в интересах наших граждан. А именно — расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домами садоводческих товариществ», — заверил российский лидер.





Владимир Путин заверил, что планируется газифицировать города и районы Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев, Мурманской и Амурской областей, Еврейской автономной области. Также будут обеспечены газом республики Карелия, Якутия и Бурятия, Камчатский и Красноярский край.