Путин объявил о льготной ипотеке под 2% для участников СВО

Программы льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, в Арктике, Донбассе и Новороссии будут продолжены, кредит на таких условиях в этих регионах смогут получать и участники СВО. Об этом заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.





Отдельная поддержка будет направлена на проекты комплексного развития территории под застройку, возведение жилых кварталов со всей инфраструктурой в регионах с пока еще недостаточным уровнем социально-экономического развития, добавил Путин. На эти цели, сказал глава государства, выделят дополнительно 120 миллиардов рублей.





Дальневосточную ипотеку запустили в России в 2019 году. В ноябре 2023-го правительство расширило действие программы на Арктику. Льготная ипотека в новых регионах действует с 2023 года.





В начале февраля Путин поручил кабмину распространить программу дальневосточной и арктической ипотеки под 2% на участников СВО и членов семей военных, погибших в зоне этого конфликта.