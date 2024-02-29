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Путин объявил о льготной ипотеке под 2% для участников СВО
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Речь идет о военных с Дальнего Востока, из Арктики, Донбасса и Новороссии undefined
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Путин объявил о льготной ипотеке под 2% для участников СВО

Речь идет о военных с Дальнего Востока, из Арктики, Донбасса и Новороссии

Программы льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, в Арктике, Донбассе и Новороссии будут продолжены, кредит на таких условиях в этих регионах смогут получать и участники СВО. Об этом заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.


Отдельная поддержка будет направлена на проекты комплексного развития территории под застройку, возведение жилых кварталов со всей инфраструктурой в регионах с пока еще недостаточным уровнем социально-экономического развития, добавил Путин. На эти цели, сказал глава государства, выделят дополнительно 120 миллиардов рублей.


Дальневосточную ипотеку запустили в России в 2019 году. В ноябре 2023-го правительство расширило действие программы на Арктику. Льготная ипотека в новых регионах действует с 2023 года.


В начале февраля Путин поручил кабмину распространить программу дальневосточной и арктической ипотеки под 2% на участников СВО и членов семей военных, погибших в зоне этого конфликта.

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Dailystorm - Путин: Льготная ипотека под 2% в новых регионах повысит темпы их восстановления
#сво #льготная ипотека #владимир путин
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