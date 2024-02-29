Президент России Владимир Путин предложил списать российским регионам две трети долгов по бюджетным кредитам. Об этом он сказал во время послания Федеральному собранию.





«Надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам», — заявил глава государства.





Такая мера позволит субъектам Федерации сохранять 200 миллиардов рублей ежегодно с 2025 года по 2028 год. Сэкономленные деньги должны быть «окрашены» и целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты, добавил Путин.





Президент также призвал расширить для субъектов возможности распоряжаться средствами «в рамках реализации федеральных проектов». К 2030 году все российские регионы должны стать экономически самодостаточными, заявил Владимир Путин.