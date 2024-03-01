Клименко не стал связывать ограничение доступа к информации о VPN и массовые сбои в интернете с подготовкой к выборам

Глава Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко не стал связывать ограничение доступа к информации о VPN-сервисах и массовые сбои в работе интернета у российских пользователей с подготовкой властей к выборам. Проблемы в работе сервисов и приложений были по всему миру, а не только в РФ, отметил глава Фонда развития цифровой экономики





«Ну, не думаю, честно говоря [что проблемы с интернетом и ограничение доступа к материалам про VPN-приложения связаны с подготовкой властей к выборам]. Все, что можно объяснить глупостью и какими-то другими историями, наверное, так и надо объяснять, — сказал Daily Storm Клименко. — Сбой был не только в России, он был по миру. Я к текущему составу Роскомнадзора отношусь с уважением, но не уверен, что их ручки могут дотянуться до международных сервисов».





После жалоб россиян 27 февраля на проблемы в работе интернета ряд экспертов, а также депутаты Госдумы Антон Ткачев и Андрей Свинцов сообщили, что трудности могли быть связаны с действиями властей.





По мнению Ткачева, сбой случился из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора, а по словам Свинцова, «сбои связаны с тем, что в преддверии президентских выборов наши спецслужбы проверяют работоспособность всех систем внутри России».





«Когда депутаты комментируют — это совсем как-то некорректно, потому что обычно депутаты не комментируют действия государства, они обычно комментируют действия частных лиц. Сомневаюсь, что это какая-то спецакция», — считает Герман Клименко.





С 1 марта Роскомнадзор начнет блокировать материалы о способах и методах обхода блокировок с помощью сервисов VPN. Соответствующий приказ ведомства будет действовать до 1 сентября 2029 года.





Клименко отметил, что СМИ придется удалять все подобные материалы о сервисах VPN, потому что на них нет срока давности по времени: «Единственное неудобство с 1 марта — это для крупных СМИ, которым лет по 20-25, например, — это вычистить из базы даже старые упоминания о сервисах VPN, когда они были абсолютно легальны».