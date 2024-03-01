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Суд закрыл уголовные дела против семьи блогеров Чекалиных
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Лерчек написала, что «благодарна жизни» за все случившееся undefined
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Суд закрыл уголовные дела против семьи блогеров Чекалиных

Лерчек написала, что «благодарна жизни» за все случившееся

Уголовные дела против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема Чекалина прекратили. Об этом сообщил адвокат семьи Константин Третьяков.


Он подчеркнул, что прекращено «и первое, и второе дело». Защитник отметил, что «второе дело по легализации было более тяжелым, оно прекращено в связи с отсутствием состава преступления». 


Сама блогер написала в Telegram-канале, что «эта ситуация дала большое количество жизненных уроков и на многое открыла глаза». «И я благодарна жизни за это, да, было больно, сложно… Но все позади», — добавила Лерчек. 


Ранее сообщалось, что Чекалины признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей.

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