Суд закрыл уголовные дела против семьи блогеров Чекалиных

Уголовные дела против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема Чекалина прекратили. Об этом сообщил адвокат семьи Константин Третьяков.





Он подчеркнул, что прекращено «и первое, и второе дело». Защитник отметил, что «второе дело по легализации было более тяжелым, оно прекращено в связи с отсутствием состава преступления».





Сама блогер написала в Telegram-канале, что «эта ситуация дала большое количество жизненных уроков и на многое открыла глаза». «И я благодарна жизни за это, да, было больно, сложно… Но все позади», — добавила Лерчек.





Ранее сообщалось, что Чекалины признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей.