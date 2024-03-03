В Ингушетии ликвидировали шесть боевиков ИГ

Силовики ликвидировали в ингушском городе Карабулаке шестерых боевиков. По предварительным данным, они были приверженцами террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ). Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Боевики были причастны к нескольким преступлениям террористической направленности, в том числе к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь, находились в федеральном розыске.
В многоквартирном доме, где были заблокированы террористы, ночью 3 марта в ходе перестрелки случился пожар, боевики попытались переместиться на другой этаж. Сейчас возгорание потушено. В НАК уточнили, что потерь среди правоохранителей, а также пострадавших среди гражданского населения нет.
При осмотре места боестолкновения обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство, добавили в комитете.
2 марта НАК сообщил, что органы безопасности при проведении оперативно-разыскных мероприятий в Карабулаке обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, те вступили в бой с террористами.
С 19:30 (совпадает с мск) в пределах четырех улиц в Карабулаке ввели режим контртеррористической операции (КТО). Бои продолжались более 15 часов. Режим КТО при этом продолжает действовать, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.