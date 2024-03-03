В Ингушетии ликвидировали шесть боевиков ИГ

Силовики ликвидировали в ингушском городе Карабулаке шестерых боевиков. По предварительным данным, они были приверженцами террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ). Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).





Боевики были причастны к нескольким преступлениям террористической направленности, в том числе к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь, находились в федеральном розыске.





В многоквартирном доме, где были заблокированы террористы, ночью 3 марта в ходе перестрелки случился пожар, боевики попытались переместиться на другой этаж. Сейчас возгорание потушено. В НАК уточнили, что потерь среди правоохранителей, а также пострадавших среди гражданского населения нет.