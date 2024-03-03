В Берлине полиция провела операцию по поимке террористов «Фракции Красной армии»

Ранее на этой неделе полицейские арестовали сообщницу Штауба и Гарвега, 65-летнюю Даниэлу Клетте. Всех троих обвиняют в шести вооруженных ограблениях в 1999-2016 годах, а также покушении на убийство.





Кроме того, Клетте, предположительно, участвовала в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991-м. Ее разыскивали 30 лет.





«Фракция Красной армии» (RAF) вышла из радикального студенческого движения, ее члены ставили целью подрыв капитализма в Западной Германии. На счету террористов более 30 убийств, среди известных жертв — генпрокурор ФРГ Зигфрид Бубак и председатель правления Deutsche Bank Альфред Херрхаузен. При этих покушениях более 200 человек были ранены. В 1998 году RAF объявила о своем роспуске.