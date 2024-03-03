Новости
Новости 18+
St
В Берлине полиция провела операцию по поимке террористов «Фракции Красной армии»
18+
Арестованы минимум двое мужчин undefined
Новости

В Берлине полиция провела операцию по поимке террористов «Фракции Красной армии»

Арестованы минимум двое мужчин

Немецкие полицейские провели в берлинском районе Фридрихсхайн операцию по поимке двух членов террористической группировки «Фракция Красной армии» (RAF): 69-летнего Эрнста-Фолькера Штауба и 55-летнего Буркхарда Гарвега. Об этом сообщило Управление уголовной полиции Нижней Саксонии, проводившее операцию совместно с другими правоохранителями.


Задержаны двое мужчин, их личности устанавливаются. Во время операции прозвучало несколько выстрелов, также использовались светошумовые гранаты, пишет газета Bild. Обошлось без пострадавших.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Ранее на этой неделе полицейские арестовали сообщницу Штауба и Гарвега, 65-летнюю Даниэлу Клетте. Всех троих обвиняют в шести вооруженных ограблениях в 1999-2016 годах, а также покушении на убийство.


Кроме того, Клетте, предположительно, участвовала в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991-м. Ее разыскивали 30 лет. 


«Фракция Красной армии» (RAF) вышла из радикального студенческого движения, ее члены ставили целью подрыв капитализма в Западной Германии. На счету террористов более 30 убийств, среди известных жертв — генпрокурор ФРГ Зигфрид Бубак и председатель правления Deutsche Bank Альфред Херрхаузен. При этих покушениях более 200 человек были ранены. В 1998 году RAF объявила о своем роспуске.

#берлин #германия #происшествие
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии