В Берлине полиция провела операцию по поимке террористов «Фракции Красной армии»

Немецкие полицейские провели в берлинском районе Фридрихсхайн операцию по поимке двух членов террористической группировки «Фракция Красной армии» (RAF): 69-летнего Эрнста-Фолькера Штауба и 55-летнего Буркхарда Гарвега. Об этом сообщило Управление уголовной полиции Нижней Саксонии, проводившее операцию совместно с другими правоохранителями.
Задержаны двое мужчин, их личности устанавливаются. Во время операции прозвучало несколько выстрелов, также использовались светошумовые гранаты, пишет газета Bild. Обошлось без пострадавших.
Ранее на этой неделе полицейские арестовали сообщницу Штауба и Гарвега, 65-летнюю Даниэлу Клетте. Всех троих обвиняют в шести вооруженных ограблениях в 1999-2016 годах, а также покушении на убийство.
Кроме того, Клетте, предположительно, участвовала в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991-м. Ее разыскивали 30 лет.
«Фракция Красной армии» (RAF) вышла из радикального студенческого движения, ее члены ставили целью подрыв капитализма в Западной Германии. На счету террористов более 30 убийств, среди известных жертв — генпрокурор ФРГ Зигфрид Бубак и председатель правления Deutsche Bank Альфред Херрхаузен. При этих покушениях более 200 человек были ранены. В 1998 году RAF объявила о своем роспуске.