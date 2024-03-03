Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией

Перехваченный разговор офицеров бундесвера, обсуждающих возможный удар по Крымскому мосту ракетами Taurus, означает, что Германия готовится к войне с Россией. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.





Как написал экс-президент России в своем Telegram-канале, сейчас начнутся попытки обелить политическое руководство Германии, чтобы показать: разговор об ударе по Крымскому мосту — «происки военных, они любят такие разговорчики, их хлебом не корми, дай поиграть в войнушку». По мнению Медведева, канцлер ФРГ Олаф Шольц, отказываясь передавать Украине Taurus, будет представляться «миролюбивым парнем», который якобы не был в курсе, но разберется с инцидентом.





По словам Медведева, даже если Шольц действительно не знал о данном разговоре и «ничего такого не поручал», история знает множество примеров, когда военные принимали решения за гражданских начальников и начинали войны. Зампред Совбеза России задался риторическим вопросом: как бы отреагировал канцлер, если бы ему доложили об уничтожении на Украине ракеты, летевшей на Берлин. Это «ясно как божий день», добавляет Медведев.





Зампред Совбеза называет злонамеренной ложью попытки «представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики», поскольку Германия готовится к прямому столкновению с Россией.





Запись разговора немецких военных и его расшифровку опубликовала главред телеканала RT Маргарита Симоньян. В беседе участвовали инспектор германских Военно-воздушных сил Инго Герхартц, начальник отдела операций и учений Франк Грефе и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте. Они обсуждали поставку Украине Taurus и возможный удар этими ракетами по Крымскому мосту. Офицеры отметили, что этот объект «тяжело достать», это «достаточно мелкая цель», «может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет». Они также обговорили, как избежать прямого участия ФРГ в конфликте, помогая ВСУ с обслуживанием ракет.





Газета Bild приходит к выводу: многое говорит о том, что запись разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост — подлинная. Журнал Der Spiegel написал, что Минобороны ФРГ после первой проверки записи полагает, что она настоящая.





Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова после публикации перехваченной беседы германских офицеров заявила, что «гибридная война против российского народа, развязанная Западом, идет полным ходом».