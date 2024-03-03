Бывшая глава МИД Австрии окончательно переехала в Россию

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила на лекции Всемирного фестиваля молодежи, что окончательно переехала в Россию. Она объяснила свое решение тем, что РФ — «по-настоящему свободная страна».





Кнайсль также призналась, что «присмотрела на востоке России одно место, где хотела бы построить дом» и остаться жить. Экс-глава МИД Австрии не считает себя городским жителем.





По словам бывшего австрийского министра, она чувствует себя в России как дома, здесь она ощутила «человеческое тепло». Кнайсль, хотя и изучила русский язык, еще не совсем уверенно говорит на нем.





Кнайсль также сообщила ТАСС, что у нее по-прежнему нет планов оформлять российский паспорт. По ее мнению, права и обязанности, которые дает гражданство, должны быть связаны только с одной страной.





Кнайсль была министром иностранных дел Австрии в 2017-2019 годах. В августе 2018-го на своей свадьбе она танцевала с президентом России Владимиром Путиным. Кадры с мероприятия, где министр в танце с российским лидером сделала реверанс, вызвали резонанс в некоторых австрийских СМИ.





В августе 2023 года стало известно, что Кнайсль поселилась в деревне Петрушово Рязанской области. Она говорила, что для нее это место — лучше Мальдив и Сейшел. В сентябре того же года экс-глава МИД Австрии переехала в Санкт-Петербург.





Сейчас Кнайсль возглавляет созданный при СПбГУ центр Geopolitical Observatory for Russia Key Issues (Геополитическая обсерватория по ключевым вопросам России).