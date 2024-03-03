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Бывшая глава МИД Австрии окончательно переехала в Россию
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Карин Кнайсль также «присмотрела одно место на востоке России, где хотела бы построить дом» undefined
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Бывшая глава МИД Австрии окончательно переехала в Россию

Карин Кнайсль также «присмотрела одно место на востоке России, где хотела бы построить дом»

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила на лекции Всемирного фестиваля молодежи, что окончательно переехала в Россию. Она объяснила свое решение тем, что РФ — «по-настоящему свободная страна».


Кнайсль также призналась, что «присмотрела на востоке России одно место, где хотела бы построить дом» и остаться жить. Экс-глава МИД Австрии не считает себя городским жителем.


По словам бывшего австрийского министра, она чувствует себя в России как дома, здесь она ощутила «человеческое тепло». Кнайсль, хотя и изучила русский язык, еще не совсем уверенно говорит на нем.


Кнайсль также сообщила ТАСС, что у нее по-прежнему нет планов оформлять российский паспорт. По ее мнению, права и обязанности, которые дает гражданство, должны быть связаны только с одной страной.


Кнайсль была министром иностранных дел Австрии в 2017-2019 годах. В августе 2018-го на своей свадьбе она танцевала с президентом России Владимиром Путиным. Кадры с мероприятия, где министр в танце с российским лидером сделала реверанс, вызвали резонанс в некоторых австрийских СМИ.


В августе 2023 года стало известно, что Кнайсль поселилась в деревне Петрушово Рязанской области. Она говорила, что для нее это место — лучше Мальдив и Сейшел. В сентябре того же года экс-глава МИД Австрии переехала в Санкт-Петербург.


Сейчас Кнайсль возглавляет созданный при СПбГУ центр Geopolitical Observatory for Russia Key Issues (Геополитическая обсерватория по ключевым вопросам России).

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#кнайсль #австрия #владимир путин
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