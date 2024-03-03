В Белграде после массовых протестов пройдут новые выборы

Руководство скупщины (городского собрания) Белграда решило провести новые выборы в сербской столице из-за невозможности сформировать правящее большинство. С таким заявлением выступил временный председательствующий законодательного органа Тома Фила.





В Сербии 17 декабря 2023 года состоялись парламентские и муниципальные выборы в 64 городах и районах. В Белграде правящая Сербская прогрессивная партия набрала 39,93%, оппозиционная коалиция «Сербия против насилия» — 35,39%. Наблюдатели и оппозиция заявили о фальсификациях, начались протесты.





Правящая партия не смогла сформировать большинство в скупщине. 1 марта должно было пройти учредительное заседание городского собрания, но было отложено на два дня. 3 марта на заседание не явились представители ни правящей партии, ни оппозиции, поэтому пройдут новые выборы.





Вице-президент правящей партии и врио мэра Белграда Александар Шапич заявил 2 марта, что власть «подняла планку [легитимности]». По его словам, «мы приняли решение в ущерб себе, но не боимся».





Шапич сказал, что с введения многопартийности в 1990-е в Сербии не было более важных выборов, чем эти. Хотя речь идет о муниципальных выборах, на этот раз главной темой голосования будут не инфраструктурные проекты, а путь, по которому пойдет Сербия, отметил градоначальник.





Лидер белградского списка «Сербии против насилия» Добрица Веселинович назвал победой гражданского общества проведение повторных выборов в столичное городское собрание.