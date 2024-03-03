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Президент Латвии ответил Маску после слов о роспуске НАТО
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Эдгар Ринкевич заявил, что альянс должен противостоять России и «другим врагам свободного мира» undefined
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Президент Латвии ответил Маску после слов о роспуске НАТО

Эдгар Ринкевич заявил, что альянс должен противостоять России и «другим врагам свободного мира»

Североатлантический альянс создан, существует и будет существовать из-за России и «других врагов свободного мира», заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Так он ответил бизнесмену Илону Маску, усомнившемуся в необходимости существования НАТО.


Реплика Маска стала ответом на пост Дэвида Сакса в X (бывшем Twitter) о том, что после распада СССР Североатлантический альянс столкнулся с «экзистенциальным кризисом», поскольку Организация Варшавского договора, которой он противостоял, прекратила существование. Сакс написал, что НАТО должно было распуститься, но вместо этого стал разрастаться, а «в замкнутом круге расширение альянса создаст враждебность, необходимую для оправдания самого себя».


Маск согласился с Саксом, заявив, что всегда задавался вопросом о причинах существования НАТО, поскольку Организация Варшавского договора объявила о роспуске.


Заметка дополняется 

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