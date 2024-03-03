Писториус назвал слив беседы об ударе по Крымскому мосту частью «информационной войны России»

Публикация разговора немецких офицеров о возможном ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту — часть «информационной войны России», заявил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, произошедшее — «гибридная атака» Москвы, которая призвана «подорвать решимость».





Запись разговора немецких военных и его расшифровку опубликовала 1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. В «беседе» участвовали инспектор германских ВВС Инго Герхартц, начальник отдела операций и учений Франк Грефе и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштедте. Они обсуждали поставку Украине Taurus и возможный удар этими ракетами по Крымскому мосту. Офицеры отметили, что этот объект «тяжело достать», это «достаточно мелкая цель», «может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет». Они также говорили, как избежать прямого участия ФРГ в конфликте, помогая ВСУ с обслуживанием ракет.





Писториус сказал, что часть информации, рассказанной во время перехваченного разговора, не была предназначена для широкой общественности. Министр утверждает, что немецкие военные обсуждали разные схемы, однако это не означает, что поставки Taurus Киеву одобрены. Писториус попытался объяснить, что офицеры отрабатывали возможные сценарии развития ситуации при понимании, что Германия не должна стать частью конфликта на Украине.





Глава Минобороны ФРГ заявил, что разговор военных велся через платформу Webex, возможно, по незашифрованной линии. Расследование покажет, могли ли офицеры использовать этот сервис для обсуждения поставок ракет Украине и удара по Крымскому мосту. Писториус ожидает, что военная контрразведка отчитается о первых результатах проверки в ближайшие дни.