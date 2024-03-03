Мэр Ростова посоветовал взять новую ипотеку жительнице, выплачивающей кредит за утерянное жилье

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко посоветовал женщине, лишившейся квартиры из-за обрушения подъезда, взять новый кредит, чтобы погасить долг за потерянное жилье. Ипотеку за квартиру глава города предложил погасить за счет компенсации от властей. Видео со встречи Логвиненко с жителями пострадавшего дома опубликовали Telegram-каналы.





На встрече эвакуированные жильцы жаловались на проблемы при получении выплат и компенсаций. Они просили пустить их в дом, чтобы забрать оставшиеся там вещи. Мэр Ростова-на-Дону посетовал, что у него «волшебной палочки», которая решила бы все проблемы. После этих слов мальчик, живший в пострадавшем доме, вручил «волшебную палочку» Логвиненко, рассказывает издание 161.ru.





Сам мэр написал в своем Telegram-канале, что разговор с жильцами получился конструктивным и продуктивным. Глава города упомянул, что выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости, которые власти увеличили с 30 тысяч до 100 тысяч рублей, получили 194 человека. Всего в доме зарегистрированы 247 человек. 55 семей согласились с размером возмещения на общую сумму 66,9 миллиона рублей.





Вечером 27 января в Ростове-на-Дону в пятиэтажном доме на улице Нариманова, 72/3 обрушилась стена. На следующий день обрушился подъезд. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.