В Самарской области пытались подорвать железнодорожный мост, движение поездов приостановлено

На перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области прогремел взрыв, сообщила РИА Новости единая дежурная диспетчерская служба Безенчукского района. Позже в оперативных службах уточнили агентству, что неизвестные подорвали опору этого моста. О подрыве пишет и Telegram-канал «112». Сейчас специалисты проверяют, может ли мост выдержать поезда.





Движение по мосту приостановлено, задерживаются пять поездов, также ожидаются изменения в расписании движения пригородных составов, заявили в РЖД. В официальном Telegram-канале Куйбышевской железной дороге упомянули о «незаконном вмешательстве посторонних лиц» на перегоне Звезда — Чапаевск. Пострадавших нет.