В Самарской области пытались подорвать железнодорожный мост, движение поездов приостановлено

На перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области прогремел взрыв, сообщила РИА Новости единая дежурная диспетчерская служба Безенчукского района. Позже в оперативных службах уточнили агентству, что неизвестные подорвали опору этого моста. О подрыве пишет и Telegram-канал «112». Сейчас специалисты проверяют, может ли мост выдержать поезда.
Движение по мосту приостановлено, задерживаются пять поездов, также ожидаются изменения в расписании движения пригородных составов, заявили в РЖД. В официальном Telegram-канале Куйбышевской железной дороге упомянули о «незаконном вмешательстве посторонних лиц» на перегоне Звезда — Чапаевск. Пострадавших нет.
Часть поездов пустили по обходному пути, сообщили «63.ru» на Куйбышевской железной дороге. Издание пишет со ссылкой на источник, что на перегоне, где прогремел взрыв, работают сотрудники Росгвардии и саперы. Некоторые Telegram-каналы указывают, что в Самарской области объявлен план «Загорск» (это разновидность региональной системы оповещения об угрозе теракта).