Бывшего посла Украины в Казахстане объявили в розыск и заочно арестовали после слов об убийстве русских

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу дипмиссии, обвиняемого в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.





Дело возбудили после слов Врублевского о том, что Украина стремится убить как можно больше русских. Такое заявление тогдашний посол сделал в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову в августе 2022 года. Это вызвало резонанс, украинский посол получил «нежелательный статус» в Казахстане. Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что посол принес извинения ведомству за свои слова. В октябре президент Украины Владимир Зеленский уволил Врублевского с должности главы дипмиссии.





Согласно судебной карточке, решение о заочном аресте принято 28 февраля. ТАСС уточняет, что Врублевского заочно отправили под стражу на два месяца. Срок ареста исчисляется с момента его экстрадиции в Россию либо с момента задержания обвиняемого на территории РФ. Агентство также указывает, что экс-посол объявлен в федеральный, а затем международный розыск.