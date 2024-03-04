Илья Яшин заявил, что его поставили на учет в колонии как склонного к изучению и распространению экстремизма

Оппозиционера, бывшего главу московского муниципального округа Красносельский Илью Яшина (признан иноагентом), отбывающего наказание в ИК-3 в Смоленской области за фейки о Российской армии, поставили на учет как склонного к изучению и распространению экстремизма. Об этом говорится в Telegram-канале политика.





Раньше в личном деле заключенного была формулировка «злостный нарушитель режима». Что означает постановка на новый учет, Яшин не знает. Надзиратели объяснили ему, что этот статус связан с «политическим характером» его уголовной статьи, а также с экстремистскими связями, в которых он «был изобличен правоохранительными органами».





Яшин добавил, что все это «вполне предсказуемо» и он относится к происходящему философски. Политик выразил мнение, что «новость эта больше разволновала сотрудников колонии, которым отныне придется вести со мной воспитательные беседы».





Оппозиционер также сообщил, что «человек в погонах» напомнил ему о необходимости маркировать материалы в соцсетях, выходящие от имени политика, статусом иноагента.





В декабре 2022 года Яшина приговорили к 8,5 года колонии общего режима. Оппозиционер не признал вину. Он считает свое уголовное преследование политически мотивированным.