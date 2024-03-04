Верховный суд утвердил решение о недопуске Надеждина к выборам президента России

Апелляционная коллегия Верховного суда утвердила решение первой инстанции об отказе экс-депутату Госдумы Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты России. Об этом сообщил сам политик в своем Telegram-канале.





Надеждин пообещал подать надзорную жалобу в президиум Верховного суда, затем обратиться в Конституционный суд. Политик заверил, что «останавливаться не собирается, будет до конца бороться». Выборы главы государства пройдут 15-17 марта.





Центризбирком отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты 8 февраля. ЦИК признал недействительными 9147 подписей, поданных за политика. Всего Надеждин собрал более 200 тысяч подписей и выбрал для подачи в ЦИК примерно 105 тысяч, комиссия проверила 60 тысяч. Из общего числа подписей доля недействительных не должна превышать 5%. 21 февраля первая инстанция Верховного суда признала законным отказ Центральной избирательной комиссии регистрировать Бориса Надеждина.