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Верховный суд утвердил решение о недопуске Надеждина к выборам президента России
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Голосование пройдет 15-17 марта undefined
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Верховный суд утвердил решение о недопуске Надеждина к выборам президента России

Голосование пройдет 15-17 марта

Апелляционная коллегия Верховного суда утвердила решение первой инстанции об отказе экс-депутату Госдумы Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты России. Об этом сообщил сам политик в своем Telegram-канале.


Надеждин пообещал подать надзорную жалобу в президиум Верховного суда, затем обратиться в Конституционный суд. Политик заверил, что «останавливаться не собирается, будет до конца бороться». Выборы главы государства пройдут 15-17 марта.


Центризбирком отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты 8 февраля. ЦИК признал недействительными 9147 подписей, поданных за политика. Всего Надеждин собрал более 200 тысяч подписей и выбрал для подачи в ЦИК примерно 105 тысяч, комиссия проверила 60 тысяч. Из общего числа подписей доля недействительных не должна превышать 5%. 21 февраля первая инстанция Верховного суда признала законным отказ Центральной избирательной комиссии регистрировать Бориса Надеждина.

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Верховный суд отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты России

Заседание продолжалось около 10 часов 21 февраля 2024
Dailystorm - Верховный суд отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты России
#борис надеждин #выборы президента #верховный суд
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