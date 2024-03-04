«Били впятером»: омбудсмен рассказал, что полиция вычислила лицеистов, расправившихся со школьником на Урале

Полиция оперативно вычислила старшеклассников екатеринбургского лицея №12, толпой избивших 13-летнего подростка, и сейчас устанавливает все детали конфликта. Об этом Daily Storm сообщил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Он держит это дело на контроле, но раньше об инцидентах в этом лицее не слышал.





«История произошла вне территории образовательной организации, хотя дети учатся там. Будем работать с лицеем — педагогами, комиссией по делам несовершеннолетних. В зависимости от тяжести вреда здоровью ребенка решение будут принимать правоохранители», — заметил омбудсмен.





Он также заверил, что примет все меры для погашения конфликта между подростками. Пока, по словам омбудсмена, пострадавший мальчик не ходит на занятия. Результаты судебно-медицинской экспертизы Морокову еще не известны. От них зависит очень многое, подчеркнул он.





Мороков объяснил, что зачастую конфликт между детьми может зарождаться не в стенах учебного заведения, а в соцсетях. После же оппоненты встречаются в школе, которая и становится местом для выяснения отношений. «В такой ситуации роль психологов, социальных педагогов увеличивается, потому что приходится решать вопросы не только сугубо образовательные, но еще и связанные с социальными конфликтами», — считает омбудсмен. Повздорившие в соцсетях дети в школе «встречаются на расстоянии вытянутой руки, сжатой в кулак».





Мать пострадавшего ребенка ранее рассказала местному порталу E1.RU, что 29 февраля ее сына после уроков подкараулили и избили пятеро лицеистов. Зачинщик драки хотел заставить школьника извиняться на камеру. При этом, по словам женщины, никто из прохожих на улице не заступился за парня и не отогнал нападавших. Женщина также утверждает: ее сын — «не первый, кого избили», но администрация лицея «никак не отреагировала».





У ребенка сняли побои, а его мать написала заявление в полицию. В МВД сообщили, что «проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства инцидента, степень причиненного вреда здоровью» и «по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение».