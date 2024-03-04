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В РЕН ТВ прокомментировали обвинения в поддержке Навального
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Пользователи соцсетей заметили, что любимый фильм оппозиционера «Терминатор-2» транслировали на телеканале Коллаж: Daily Storm
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В РЕН ТВ прокомментировали обвинения в поддержке Навального

Пользователи соцсетей заметили, что любимый фильм оппозиционера «Терминатор-2» транслировали на телеканале

Коллаж: Daily Storm

В РЕН ТВ отреагировали на сообщения о том, что фильм «Терминатор-2» стали показывать в эфире после похорон Алексея Навального. Саундтрек к картине звучал во время похорон политика 1 марта.


«Эти вещи между собой не связаны», — заявила Daily Storm сотрудница редакции телеканала РЕН ТВ.


Пользователи соцсетей обратили внимание, что сразу несколько телеканалов, в числе которых оказался РЕН ТВ, транслировали «Терминатора-2» через несколько дней после похорон Алексея Навального. Фильм также можно было посмотреть на каналах «КиноТВ» и «Кинохит».


Гроб с телом политика в могилу во время похорон 1 марта опускали под мелодию песни My Way Фрэнка Синатры, использовавшейся в «Терминаторе-2» в качестве саундтрека. Сторонники политика рассказали, что Навальный очень любил этот фильм. 


«Алексей считал «Терминатор-2» лучшим фильмом на земле. На его похоронах сыграли музыку из финальной сцены», — написала соратница оппозиционера Кира Ярмыш* (признана иноагентом на территории РФ).

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#рентв #алексей навальный #похороны
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