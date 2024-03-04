В РЕН ТВ прокомментировали обвинения в поддержке Навального

В РЕН ТВ отреагировали на сообщения о том, что фильм «Терминатор-2» стали показывать в эфире после похорон Алексея Навального. Саундтрек к картине звучал во время похорон политика 1 марта.





«Эти вещи между собой не связаны», — заявила Daily Storm сотрудница редакции телеканала РЕН ТВ.





Пользователи соцсетей обратили внимание, что сразу несколько телеканалов, в числе которых оказался РЕН ТВ, транслировали «Терминатора-2» через несколько дней после похорон Алексея Навального. Фильм также можно было посмотреть на каналах «КиноТВ» и «Кинохит».





Гроб с телом политика в могилу во время похорон 1 марта опускали под мелодию песни My Way Фрэнка Синатры, использовавшейся в «Терминаторе-2» в качестве саундтрека. Сторонники политика рассказали, что Навальный очень любил этот фильм.





«Алексей считал «Терминатор-2» лучшим фильмом на земле. На его похоронах сыграли музыку из финальной сцены», — написала соратница оппозиционера Кира Ярмыш* (признана иноагентом на территории РФ).