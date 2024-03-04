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Захарова заявила, что денацификация Германии не завершена
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По словам представителя МИД России, если не вмешается сам немецкий народ, ФРГ ждут «жуткие последствия» undefined
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Захарова заявила, что денацификация Германии не завершена

По словам представителя МИД России, если не вмешается сам немецкий народ, ФРГ ждут «жуткие последствия»

Перехваченные разговоры немецких офицеров, обсуждающих поставку Украине ракет Taurus и удар ими по Крымскому мосту, свидетельствуют о незавершенной денацификации Германии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.


По ее словам, «это приведет <...>, если ничего не будет сделано, если этот процесс не будет остановлен самим немецким народом, в первую очередь к жутким последствиям для самой Германии».


Аудиозапись и расшифровку телефонного разговора германских военных опубликовала 1 марта главред телеканала RT Маргарита Симоньян. В беседе участвовали четыре офицера бундесвера. По их словам, Крымский мост «тяжело достать», это «достаточно мелкая цель», «может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет». Они также обговорили, как избежать прямого участия ФРГ в конфликте, помогая ВСУ с обслуживанием ракет.


Минобороны Германии подтвердило подлинность записи. Глава ведомства Борис Писториус заявил, что публикация разговора германских офицеров — часть «информационной войны России». Министр отметил, что обсуждение немецкими военными разных сценариев развития ситуации не означает, что поставки ракет Taurus Киеву одобрены.

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Писториус назвал слив беседы об ударе по Крымскому мосту частью «информационной войны России»

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Dailystorm - Писториус назвал слив беседы об ударе по Крымскому мосту частью «информационной войны России»
#германия #мария захарова #денацификация #рф
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