Перехваченные разговоры немецких офицеров, обсуждающих поставку Украине ракет Taurus и удар ими по Крымскому мосту, свидетельствуют о незавершенной денацификации Германии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.





По ее словам, «это приведет <...>, если ничего не будет сделано, если этот процесс не будет остановлен самим немецким народом, в первую очередь к жутким последствиям для самой Германии».





Аудиозапись и расшифровку телефонного разговора германских военных опубликовала 1 марта главред телеканала RT Маргарита Симоньян. В беседе участвовали четыре офицера бундесвера. По их словам, Крымский мост «тяжело достать», это «достаточно мелкая цель», «может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет». Они также обговорили, как избежать прямого участия ФРГ в конфликте, помогая ВСУ с обслуживанием ракет.





Минобороны Германии подтвердило подлинность записи. Глава ведомства Борис Писториус заявил, что публикация разговора германских офицеров — часть «информационной войны России». Министр отметил, что обсуждение немецкими военными разных сценариев развития ситуации не означает, что поставки ракет Taurus Киеву одобрены.