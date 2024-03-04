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На мосту в Самарской области нашли еще одно взрывное устройство
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Депутат Госдумы Хинштейн заявил о непрофессионализме украинских диверсантов, заложивших бомбы undefined
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На мосту в Самарской области нашли еще одно взрывное устройство

Депутат Госдумы Хинштейн заявил о непрофессионализме украинских диверсантов, заложивших бомбы

Взрывотехники нашли и обезвредили на месте подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области еще одно взрывное устройство. Об этом сообщил депутат Госдумы, бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.


Парламентарий написал, что «ответственность за эту бесполезную по сути диверсию уже официально взяла на себя украинская разведка». Серьезного урона инфраструктуре не нанесено, жертв и пострадавших нет, добавил депутат. По его словам, «спецслужбы противника продолжают демонстрировать свою профнепригодность», поскольку в июле 2023 года также не смогли подорвать Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре.


Взрыв на перегоне Звезда — Чапаевcк через реку Чапаевку прогремел утром 4 марта. Представители Куйбышевской железной дороги сообщали, что произошло «незаконное вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Из-за инцидента движение поездов было изменено.


Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило подрыв моста в Самарской области, заявив о своей причастности.

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В Самарской области пытались подорвать железнодорожный мост, движение поездов приостановлено

Пострадавших в результате происшествия нет 4 марта 2024
Dailystorm - В Самарской области пытались подорвать железнодорожный мост, движение поездов приостановлено
#взрывное устройство #происшествие #самарская область
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