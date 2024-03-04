На мосту в Самарской области нашли еще одно взрывное устройство

Взрывотехники нашли и обезвредили на месте подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области еще одно взрывное устройство. Об этом сообщил депутат Госдумы, бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.





Парламентарий написал, что «ответственность за эту бесполезную по сути диверсию уже официально взяла на себя украинская разведка». Серьезного урона инфраструктуре не нанесено, жертв и пострадавших нет, добавил депутат. По его словам, «спецслужбы противника продолжают демонстрировать свою профнепригодность», поскольку в июле 2023 года также не смогли подорвать Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре.





Взрыв на перегоне Звезда — Чапаевcк через реку Чапаевку прогремел утром 4 марта. Представители Куйбышевской железной дороги сообщали, что произошло «незаконное вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Из-за инцидента движение поездов было изменено.





Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило подрыв моста в Самарской области, заявив о своей причастности.