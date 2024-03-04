Бывший владелец банка «Югра» Хотин получил девять лет колонии за растрату более 23 миллиардов рублей

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате более 23 миллиардов рублей, сообщает РБК.





Экс-президент «Югры» Алексей Нефедов, бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев и экс-директор московского филиала Нина Чернова приговорены к восьми с половиной, восьми и шести годам колонии общего режима соответственно. Суд также постановил взыскать с Хотина и других фигурантов дела более 17,3 миллиарда рублей в счет погашения ущерба вкладчикам «Югры».





По версии следствия, с 2014-го по 2017 год Хотин с топ-менеджерами «Югры» сообща оформили на подконтрольные ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское» несколько кредитных договоров, позволивших вывести деньги из банка. Подсудимые вину не признали.





ЦБ отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 года. Регулятор указал, в частности, что банк привлекал и размещал средства граждан в активах неудовлетворительного качества. Отзыв лицензии у «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в России. Агентство по страхованию вкладов выплатило почти 173 миллиарда рублей 217 тысячам вкладчиков.





В апреле 2019 года Хотина задержали. Из материалов расследования стало известно, что ЦБ еще в 2018-м несколько раз обращался в МВД по поводу «выявленных сделок, направленных на вывод активов бывшим руководством банка», но расследование не начинали. Дело возбудили только весной 2019 года, после письма главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной президенту Владимиру Путину.





В июле 2023 года Следственный комитет возбудил в отношении Хотина еще одно уголовное дело — о хищении у «Югры» 283 миллиардов рублей.