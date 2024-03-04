Верховный суд США разрешил Трампу участвовать в выборах президента

Верховный суд США отменил решение высшего суда Колорадо, запрещавшее экс-президенту страны Дональду Трампу участвовать в первичных выборах (праймериз) Республиканской партии в этом штате.





В основе рассмотренного дела — положение 14-й поправки к Конституции США, запрещающее любому, кто участвовал в восстании или мятеже против США либо помогал врагам страны, избираться на федеральные должности, равно как и должности штатов. 14-ю поправку приняли после Гражданской войны 1861-1865 годов. Тогда южные штаты, где действовало рабство, восстали против правительства США.





Группа избирателей в Колорадо — четверо республиканцев и двое независимых — настаивала на необходимости запрета для Трампа участвовать в выборах из-за штурма его сторонниками здания Конгресса 6 января 2021 года. Тогда Трамп, действующий президент США, настаивал, что итоги выборов главы государства, на которых победил демократ Джо Байден, сфальсифицированы.





Верховный суд Колорадо в декабрьском решении о запрете Трампу участвовать в праймериз указал, что экс-президент «создал атмосферу политического насилия» и способствовал «незаконной цели повстанцев» — мирной передаче власти.





Сейчас в постановлении Верховный суд США указал, что штаты могут дисквалифицировать лиц, выдвигающихся на местных выборах, но на федеральном уровне это вправе делать только Конгресс.





Решение Верховного суда имеет общенациональные последствия, поскольку вслед за Колорадо решения о запрете Трампу участвовать в республиканских праймериз приняли штаты Мэн и Иллинойс, отмечает телеканал CNN.





Суд принял решение по допуску Трампа к выборам в преддверии так называемого супервторника: праймериз республиканцев пройдут одновременно в 15 штатах, в том числе в Колорадо. У демократов в этот день первичные выборы пройдут в 14 штатах.





Экс-президент США в социальной сети Truth Social назвал решение Верховного суда «большой победой Америки». Госсекретарь Колорадо Джена Грисволд заявила, что разочарована постановлением суда.





Дело о пункте о восстании — не единственное, которое находится на рассмотрении в Верховном суде США. Судьи также должны будут решить, обладает ли Трамп иммунитетом от уголовного преследования за действия на посту президента. Против бывшего главы Белого дома возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о попытках отменить итоги выборов в 2020 году.