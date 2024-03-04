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Минобороны Германии «защитило» паролем 1234 релиз о прослушке офицеров
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Пресс-служба ведомства опубликовала ссылку на аудиозапись с комментарием министра и прикрепила несложный пароль undefined
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Минобороны Германии «защитило» паролем 1234 релиз о прослушке офицеров

Пресс-служба ведомства опубликовала ссылку на аудиозапись с комментарием министра и прикрепила несложный пароль

Министерство обороны Германии опубликовало на своем сайте ссылку на платформу NextCloud, где размещена аудиозапись с выступлением главы ведомства Бориса Писториуса о перехвате беседы немецких офицеров. К релизу прикреплен пароль — 1234. На это обратила внимание газета Bild.


Издание пишет, что «еще неделю назад это была бы заезженная шутка», но после скандала с утечкой разговора офицеров о поставке Украине ракет Taurus и удара ими по Крымскому мосту это выглядит «крайне неловко». Комментарий Писториуса, о котором идет речь, был сделан по поводу упомянутой утечки.


В других релизах Минобороны ФРГ также публикует ссылку на NextCloud, но сопровождает их более сложными паролями, чем 1234. Например, в конце февраля ведомство применило комбинацию 2q5kBSZ3kt в заявлении Писториуса во время его визита на базу 122-го танково-гренадерского батальона в городе Оберфихтах.


Аудиозапись и расшифровку телефонного разговора германских военных опубликовала 1 марта главред телеканала RT Маргарита Симоньян. В беседе участвовали четыре офицера бундесвера. По их словам, Крымский мост «тяжело достать», это «достаточно мелкая цель», «может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет». Они также обговорили, как избежать прямого участия ФРГ в конфликте, помогая ВСУ с обслуживанием ракет.


Официальный представитель МИД России Мария Захарова после публикации перехваченной беседы германских офицеров заявила, что «гибридная война против российского народа, развязанная Западом, идет полным ходом».


Писториус заявил 3 марта, что публикация разговора немецких офицеров — часть «информационной войны России». Министр отметил, что обсуждение военными разных сценариев развития ситуации не означает, что поставки ракет Taurus Киеву одобрены.

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#германия #писториус #рф
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