В избиркоме Петербурга рассказали про пилотный проект по защите от видеофейков на выборах президента

В избиркоме Санкт-Петербурга поделились с Daily Storm подробностями о новой системе защиты от видеофейков. По словам председателя местного избиркома Максима Мейксина, проект позволит «со 100%-ной точностью» идентифицировать каждое отдельное помещение для голосования — его номер и адрес.





«Важность технологии, которая в пилотном режиме будет применяться в Санкт-Петербурге, состоит не только в том, чтобы избежать постановочных роликов. Это позволит не допустить информационных вбросов о выборах, сформированных на основе фото- и видеоматериалов из других регионов или с прошедших ранее избирательных кампаний, а также формирования фейков на основе материалов, снятых на избирательных участках в других странах СНГ», — объяснил Daily Storm Мейксин.





Саму технологию пилотного проекта глава питерского избиркома пообещал раскрыть не раньше окончания выборов президента России. По итогам эксперимента в ЦИК обсудят возможность применения новой технологии в других субъектах страны.





По словам Мейксина, на данный момент во все регионы ЦИК разослал брендбук, содержащий элементы, основанные на логотипе избирательной кампании.





«Например, будут использоваться элементы оформления входных групп помещений для голосования, столов, где будут выдаваться избирательные бюллетени, ящиков для голосования, на стендах в помещениях для голосования. Это позволит добиться уникального оформления помещений для голосования на конкретных выборах», — сказал Мейксин.





Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.