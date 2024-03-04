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ФСБ возбудила дело о диверсии из-за взрыва на железной дороге в Самарской области
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В ведомстве подтвердили, что на мосту нашли еще одно взрывное устройство undefined
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ФСБ возбудила дело о диверсии из-за взрыва на железной дороге в Самарской области

В ведомстве подтвердили, что на мосту нашли еще одно взрывное устройство

Управление ФСБ по Самарской области возбудило уголовное дело о диверсии из-за взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевка. В ведомстве подтвердили, что переправа повреждена.


Еще одно взрывное устройство, найденное на мосту, обезвредили, сообщили в самарском УФСБ. Линию признали пригодной для использования и восстановили движение поездов, сказано в сообщении. Ранее о втором устройстве написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы, бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.


Взрыв на перегоне Звезда — Чапаевcк через реку Чапаевку прогремел утром 4 марта. Представители Куйбышевской железной дороги сообщали, что произошло «незаконное вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Никто не пострадал. Из-за инцидента движение поездов было изменено.


РИА Новости и Telegram-канал «112» писали, что мост пытались подорвать. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал произошедшее терактом. Он отметил, что попытки повредить инфраструктуру в регионе предпринимаются не первый раз.


Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило факт подрыва моста в Самарской области, не заявив при этом о своей причастности.

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На мосту в Самарской области нашли еще одно взрывное устройство

Депутат Госдумы Хинштейн заявил о непрофессионализме украинских диверсантов, заложивших бомбы 4 марта 2024
Dailystorm - На мосту в Самарской области нашли еще одно взрывное устройство
#диверсия #самарская область #фсб
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