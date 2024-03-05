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Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью сбили три дрона
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Противник использовал БПЛА самолетного типа, добавили в ведомстве undefined
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Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью сбили три дрона

Противник использовал БПЛА самолетного типа, добавили в ведомстве

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью три украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ. 


БПЛА самолетного типа были сбиты в ночь на 5 марта. Других подробностей ведомство не привело.


В ночь на 17 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили 33 беспилотника самолетного типа в небе над пятью регионами, сообщило Минобороны РФ.


В Белгородской и Воронежской областях сбито по четыре дрона, в Курской — один, в Брянской — 18, в Калужской — шесть, сказано в сообщении военного ведомства.


Вооруженные силы Украины (ВСУ) периодически обстреливают приграничные и центральные регионы России, в том числе наносят удары с беспилотников. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

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#беспилотник #белгородская область #бпла
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