Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью сбили три дрона

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью три украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.





БПЛА самолетного типа были сбиты в ночь на 5 марта. Других подробностей ведомство не привело.





В ночь на 17 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили 33 беспилотника самолетного типа в небе над пятью регионами, сообщило Минобороны РФ.





В Белгородской и Воронежской областях сбито по четыре дрона, в Курской — один, в Брянской — 18, в Калужской — шесть, сказано в сообщении военного ведомства.





Вооруженные силы Украины (ВСУ) периодически обстреливают приграничные и центральные регионы России, в том числе наносят удары с беспилотников. В Брянской, Белгородской, Курской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.