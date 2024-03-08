Путин помиловал 52 осужденных женщин

Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте пресс-службы Кремля.





При принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности. Прежде всего помилованы беременные и женщины, у которых есть несовершеннолетние дети, те, чьи родственники участвуют в специальной военной операции на Украине, сказано в сообщении.





В поздравлении с 8 Марта, опубликованном несколько часов назад, президент, в частности, заявил, что женщины «способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью» благодаря «величайшему дару», которым их наделила природа, — рождением детей. По словам президента, главное для любой женщины, какую бы профессию она ни выбрала, — семья, родные, близкие, неустанная забота о детях, об их здоровье, образовании, стремление так их воспитать, чтобы они выросли достойными и успешными людьми.





Часть обращения Путин посвятил женщинам, находящимся в зоне СВО, и тем, чьи родственники участвуют в боевых действиях на Украине. Они вновь и вновь доказывают, «какой неодолимой силой обладает женское сердце», дают пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда — на стороне России, сказал глава государства.