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Посольства США и Британии предупредили об угрозе «атак экстремистов» в Москве в ближайшие 48 часов
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Американцев призвали избегать скоплений людей, а британцев — воздержаться от поездок в Россию undefined
Новости

Посольства США и Британии предупредили об угрозе «атак экстремистов» в Москве в ближайшие 48 часов

Американцев призвали избегать скоплений людей, а британцев — воздержаться от поездок в Россию

Посольство США в Москве отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют нападения в местах собрания людей в российской столице, в том числе на концертах, и рекомендует американцам избегать таких собраний в ближайшие 48 часов. Такое предупреждение было опубликовано 7 марта на сайте дипмиссии США.


Британское посольство в Москве на своей странице в X (ранее Twitter) скопировало обращение представительства США и посоветовало гражданам Соединенного Королевства воздержаться от любых поездок в Россию. МИД Великобритании также рекомендовал согражданам рассмотреть возможность выезда из РФ, если у них нет необходимости находиться в стране.


В Москве, как и во многих других российских городах, по случаю Международного женского дня 8-10 марта пройдут праздничные мероприятия.

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Dailystorm - ФСБ предотвратила нападение террористов ИГ на синагогу в Москве
#москва #британия #посольство #сша
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