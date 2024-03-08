Посольства США и Британии предупредили об угрозе «атак экстремистов» в Москве в ближайшие 48 часов

Посольство США в Москве отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют нападения в местах собрания людей в российской столице, в том числе на концертах, и рекомендует американцам избегать таких собраний в ближайшие 48 часов. Такое предупреждение было опубликовано 7 марта на сайте дипмиссии США.





Британское посольство в Москве на своей странице в X (ранее Twitter) скопировало обращение представительства США и посоветовало гражданам Соединенного Королевства воздержаться от любых поездок в Россию. МИД Великобритании также рекомендовал согражданам рассмотреть возможность выезда из РФ, если у них нет необходимости находиться в стране.





В Москве, как и во многих других российских городах, по случаю Международного женского дня 8-10 марта пройдут праздничные мероприятия.