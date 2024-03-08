Пресс-секретарь главы Башкирии рассказала, почему бизнесмены выпустили шоколад с портретом политика

Шоколад, на обертке которого изображен глава Башкирии Радий Хабиров вместе с сыном, поступил в продажу в туристском центре в Уфе. Пресс-секретарь политика Диана Ихсанова сообщила Daily Storm, что Хабиров пока не оценил вкус этого продукта. Однако, вполне возможно, глава Башкирии попробует этот шоколад, отметила Ихсанова.





По ее словам, о появлении сладости со своим изображением сам Хабиров узнал из СМИ. При этом пресс-секретарь главы Башкирии похвалила местных предпринимателей, выпустивших продукт на заводе в Стерлитамаке, за креатив. Ихсанова отметила, что в республике «бизнес активно поддерживают, соответственно, появляются интересные идеи». «Это не может не радовать», — заключила она.