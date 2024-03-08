Пресс-секретарь главы Башкирии рассказала, почему бизнесмены выпустили шоколад с портретом политика

Шоколад, на обертке которого изображен глава Башкирии Радий Хабиров вместе с сыном, поступил в продажу в туристском центре в Уфе. Пресс-секретарь политика Диана Ихсанова сообщила Daily Storm, что Хабиров пока не оценил вкус этого продукта. Однако, вполне возможно, глава Башкирии попробует этот шоколад, отметила Ихсанова.
По ее словам, о появлении сладости со своим изображением сам Хабиров узнал из СМИ. При этом пресс-секретарь главы Башкирии похвалила местных предпринимателей, выпустивших продукт на заводе в Стерлитамаке, за креатив. Ихсанова отметила, что в республике «бизнес активно поддерживают, соответственно, появляются интересные идеи». «Это не может не радовать», — заключила она.
«Как относится Радий Фаритович к шоколаду, пока сложно сказать. Насколько мне известно, он его еще не пробовал — первую партию слишком быстро разобрали», — призналась Ихсанова.
Также пресс-секретарь Хабирова сообщила, что это первый опыт, когда на продуктах питания изображен глава Башкирии: «Видела футболки, портреты, другого не припомню».
Портрет Радия Хабирова и его маленького сына помещен на обертку плиток шоколада «Атай», в переводе с башкирского — «отец». Замдиректора республиканского центра развития туризма Артур Идельбаев заявил журналистам, что кондитерское изделие производится из венесуэльских какао-бобов. Он добавил, что стоимость одной шоколадки — 200 рублей.